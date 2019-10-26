شاهد بث مباشر للتظاهرات الشعبية الإحتجاجية في تعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019 تعز - الخليج 365 تشهد مدينة تعز في هذه الأثناء، إحتشاد المئات من أبناء المحافظة للإحتجاج ضد السلطات المحلية والأمنية والعسكرية الموالية لحزب الإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن، والتي تبسط سيطرتها على مختلف مفاصل الدولة . Advertisements ودعا ناشطون سكان مدينة تعز للنزول إلى الشوارع اليوم السبت للمطالبة بإقالة قيادة المحافظة المتهمة بالفساد . ووجهت الدعوة للطلاب والموظفين والعمال والمدنيين والعسكريين، للمشاركة في التظاهرة المطالبة بتغيير منظومة الفساد في السلطة المحلية والجيش والأمن وإقالة جميع الفاسدين.

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