صحيفة دولية : المشروع الإيراني الشيعي في المنطقة يترنح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

الخليج 365

قالت صحيفة دولية، أن المشروع الإيراني الشيعي في المنطقة بدأ يترنح، في إشارة إلى الإنتفاضات الشعبية التي تشهدها المدن اللبنانية والعراقية، وتجمعها رفض المشروع الإيراني لحزب الله والحشد الشعبي .



وذكرت صحيفة العرب اللندنية، أن إيران تسير نحو خسارة أهم مراكز نفوذها في المنطقة تحت وقع الانتفاضات الشعبية، ففي لبنان تتجه رهانات أمين عام حزب الله حسن نصرالله في تحويل البلد إلى ورقة تفاوض إيرانية مع إسرائيل والولايات المتحدة نحو سقوط مدو بسبب موجة احتجاج واسعة تتمسك بإسقاط النظام الطائفي والمستفيدين منه وبناء دولة مدنية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في العراق، فشلت إلى الآن محاولات احتواء الغضب الشعبي، الذي يظهر أكثر حماسا وقوة بعد كل مرة تعتقد الأحزاب الحليفة لإيران أنها أخمدته واحتوت الفاعلين بداخله من خلال الوعود والتغييرات الشكلية على قائمة المستفيدين من الحكم الطائفي الذي تم فرضه بعد غزو 2003.

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وعاد الشارع العراقي الجمعة إلى الاحتجاج وتحدي رموز الحكم الموالين لإيران من خلال حرق مقرات الحكومة والأحزاب والميليشيات، وتحدي وصاية المرجعية الدينية ورغبتها في إفراغ الحماس الشعبي للتغيير عبر حلول جزئية أو تقديم كباش فداء دون المس من جوهر النظام الطائفي.

وتجددت في بغداد وعدد من المحافظات العراقية، مساء الجمعة، الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام السياسي في البلاد، فيما ردت السلطات بقمع كبير، خاصة مع لجوء الميليشيات إلى فتح النار على المتظاهرين، ما أودى بـ21 قتيلا ومئات الجرحى حتى موعد إرسال الصحيفة إلى الطباعة.

وتطرقت الصحيفة إلى كلمة السيستاني التي تلاها بالنيابة عنه ممثله في كربلاء إنه وحاول فيها أن يكون عادلا بين المتظاهرين ورجال الأمن، عندما حذر كليهما من الاعتداء على الآخر، وهو ما وصفه مراقبون في بغداد بأنه محاولة للإمساك بالعصا من الوسط.

وألمح السيستاني إلى أن التظاهرات يمكن أن تكون بوابة للفوضى في البلاد، إذا ما أسقطت النظام وسط صراع محتدم بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة.