شكرا لبحثكم عن خبر التحالف يستهدف الرئيس الحوثي بغارة جوية في حجة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية إن طيران التحالف شن عدة غارة جوية على تجمعات للحوثي في مواقع متفرقة بمحافظة حجة (شمال اليمن).

وأضافت المصادر أن طيران التحالف العربي استهدف قيادات حوثية رفيعه بغارات جويه في مديرية مستبأ وحيران وعبس بمحافظة حجة.

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وقال مصدر خاص لـ "المشهد اليمني" إن رئيس المجلس السياسي لمليشيات الحوثي، مهدي المشاط، كان اليوم مجتمعاً في مديرية مستبأ بمحافظة حجة بقيادات عسكرية حوثية لمناقشة آخر التطورات الخاصة بالمعارك في المحافظة.

وأضاف المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه، إن التحالف استهدف بغارات جوية اجتماعاً للقيادات الحوثي في مستبأ، مؤكدا سقوط عددا من القيادات الحوثية في الغارات ويُعتقد أن المشاط واحد منهم.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماعات العسكرية التي يقودها المشاط تأتي بعد تكبد الجماعة خسائر كبيرة خلال 15 يوما في معارك محافظة حجة، وسقط العديد من قيادات الصف الأول للمليشيات.