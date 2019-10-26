شكرا لبحثكم عن خبر العاصفة المدارية ” كيار” تتجه نحو السواحل اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد المركز الوطني للأرصاد في الامارات أن المنخفض المداري في شرق بحر العرب تحوّل إلى عاصفة مدارية أطلق عليها كيار وقدرت سرعة الرياح حول مركزها بنحو 80 ـ 90 كم/س ويصاحبها سحب ركامية ممطرة، ومن المتوقع أن تتحول إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الـ 24 ساعة المقبلة، اذ تصل سرعة الرياح حول مركز الاعصار الي ١٥٠ كم/ س.

وتوقع المركز عدم تأثر الدولة بالعاصفة المدارية بصورة مباشرة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، حيث تتجه إلى الغرب وشمال غرب خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة وتبعد حاليا حوالي 1500 كيلومتر من السواحل العمانية واليمنية

وتترافق العاصفة المدارية كيار برياح قوية يصل معدل سرعتها حول المركز إلى حوالي 40 عقدة، امواج عالية واضراب شديد في البحر في محيط العاصفة، أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة مُصاحبة للعاصفة المدارية