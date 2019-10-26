أمير سعودي يكشف عن حقيقة إجراء محادثات سعودية مع الحوثيين

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشف أمير سعودي، اليوم الجمعة، عن حقيقة إجراء محادثات سعودية مع الحوثيين.
وقال تركي بن محمد في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر" "لا توجد محادثات سرية بين الرياض والحوثي كما تروج له "الجزيرة"".
واستدرك قائلاً: "وان كان هناك مفاوضات فمن الطبيعي طالما هناك شرعية فاشلة ومتهاونة تدعي أنها تقاتل الحوثي من أجل الحفاظ على اليمن".
وختم تغريدته قائلا: "الحقيقة أنها تقاتل أعداء الحوثي من أجل الحفاظ على الحوثي".
وكانت قناة الجزيرة القطرية ذكرت خلال الايام الماضية عن إجراء السعودية لمحادثات سرية مع مليشيا الحوثي.
تركي بن محمد
@Turkii_moh
لاتوجد محادثات سريه بين الرياض والحوثي كما تروج له الجزيرة وان كان هناك مفاوضات فمن الطبيعي طالما هناك شرعية فاشله ومتهاونه تدعي انها تقاتل الحوثي من اجل الحفاظ على اليمن
والحقيقه انها تقاتل اعداء الحوثي من اجل الحفاظ على الحوثي
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11:25 PM - Oct 25, 2019
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