شكرا لبحثكم عن خبر مصـرع عدد من قادة الحـوثيين في حجة بغارات للتحالف العربي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أسفرت الغارات الجوية لمقاتلات التحالف العربي، على مواقع المليشيات الحوثية في محافظة حجة عن مقتل عدد من قادتها .

وكشفت مصادر ميدانية عن أسماء عدد من قتلى قيادات ميليشيا الحوثي، جراء هذه الغارات وهم: المدعو “أبو بتول الشرفي” قائد مجموعة حوثية، المدعو “عبدالله علي حجيز” قائد مجموعة حوثية حاولت التسلل في المنطقة الطينة.

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وأشارت المصادر إلى مقتل المدعو “جابر حسين مشيب” وهو مسؤول الإخلاء للميليشيا الحوثية في جبهة بني حسن، بالإضافة إلى مقتل المدعو “أبو الأحرار الشمري” قائد ميداني في منطقة شمر.

وكانت الميليشيات قد دفعت أعداداً كبيرة من عناصرها بهدف التسلل إلى المواقع المحررة بمحافظة حجة.