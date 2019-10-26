شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تهرب يمنيين مجهولين الى السعودية مقابل مبالغ مالية باهظة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ذكرت مصادر محلية بمحافظة صعدة، اليوم الجمعة، أن مليشيا الحوثي تقوم بتهريب يمنيين مجهولين الى السعودية مقابل مبالغ مالية باهظة، في تجلي لأبشع ممارسات الاتجار بالبشر.

واوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن المليشيا لا تسمح بمرور اليمنيين المتهربين مجهولي الهوية عبر مناطق ال ثابت والرقو بمديرية منبه، على الحدود السعودية الا بعد قيامهم بدفع مبالغ مالية".

واشارت المصادر الا أن المليشيا تأخذ عن كل شخص متهرب من صنعاء الى الحدود السعودية الف وخمسمائة ريال سعودي، وتأخذ الف ريال للمتهربين مجهولين الهوية من مدينة صعدة الى الحدود السعودية.

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ونوهت المصادر أن المليشيا تمنع مرور الافراد بشكل قاطع الا من خلال بوابة التهريب لأجل استلام مبالغ مالية.

واستدلت المصادر بتعمد المليشيا اشعال القتال في جبهة حرض، مقابل الابقاء على ممرات الرقو وال ثابت بصعدة للتهريب.

وكانت مصادر ذكرت أن المليشيا هربت عشرات الافارقة خلال السنوات الماضية الى الحدود السعودية على ذات المنوال مقابل مبالغ مالية.