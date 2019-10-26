شكرا لبحثكم عن خبر فلكي يمني يحدد بداية موسم الصقيع للمحاصيل الزراعية.. وتحذيرات للمزارعين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حدد فلكي يمني، الجمعة، بداية موسم الصقيع "ضريب المحاصيل الزراعية"، في ظل تحذيرات أعلنت مراكز الارصاد الجوية عنها.

وقال الفلكي أحمد الجوبي، في نشر على صفحته بالفيسبوك، رصده "المشهد اليمني" أن" موسم العقرب والذي يتميز بضريب المحاصيل الزراعية بدء اليوم الجمعة 25 اكتوبر 2019، فيما ستكون العشاء يوم الاثنين 4 نوفمبر 2019".

جدير بالذكر أن ما يسمى الضريب "الصقيع" يصيب المحاصيل الزراعية بالتلف خلال فصل الشتاء الذي بدء مطلع اكتوبر الجاري.