شكرا لبحثكم عن خبر فلكي يمني يحدد بداية موسم الصقيع للمحاصيل الزراعية.. وتحذيرات للمزارعين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - حدد فلكي يمني، الجمعة، بداية موسم الصقيع "ضريب المحاصيل الزراعية"، في ظل تحذيرات أعلنت مراكز الارصاد الجوية عنها.
وقال الفلكي أحمد الجوبي، في نشر على صفحته بالفيسبوك، رصده "المشهد اليمني" أن" موسم العقرب والذي يتميز بضريب المحاصيل الزراعية بدء اليوم الجمعة 25 اكتوبر 2019، فيما ستكون العشاء يوم الاثنين 4 نوفمبر 2019".
جدير بالذكر أن ما يسمى الضريب "الصقيع" يصيب المحاصيل الزراعية بالتلف خلال فصل الشتاء الذي بدء مطلع اكتوبر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر فلكي يمني يحدد بداية موسم الصقيع للمحاصيل الزراعية.. وتحذيرات للمزارعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.