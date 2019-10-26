نائب مندوب اليمن لدى الجامعة العربية يسدد لطمه لـ”مارم” اسقطت نظارته (فيديو)

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يزيد بن سلمان - شبوة - تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، الجمعة، فيديو للمضرابة الدبلوماسية التي افتعلها سفير اليمن في القاهرة محمد مارم في أحد الفنادق أثناء زيارة الرئيس هادي خلال العام الماضي.
وذكر الصحفي نبيل الاسيدي أن السفير مارم قام بالشتم و الاعتداء باللطم على محمد معوضه المستشار في مندوبية اليمن بالجامعة العربية.. والذي بدوره رد اللطمة بأعظم منها حتى سقطت نظارة السفير.
جدير بالذكر أن المضرابة الدبلوماسية حصلت العام الماضي خلال زيارة الرئيس هادي الى القاهرة.
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شاهد.. نائب مندوب #اليمن لدى الجامعة العربية يسدد لطمه لـ"مارم" اسقطت نظارته pic.twitter.com/c0HJpg3MKd— المشهد اليمني (@mashhadyemeni) October 25, 2019
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