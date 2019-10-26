شكرا لبحثكم عن خبر ناطق قوات طارق صالح يزور أسرى الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تفقد العميد صادق دويد، عضو قيادة القوات المشتركة، والناطق الرسمي باسم قوات المقاومة الوطنية "حراس الجمهورية" التي يقودها العميد طارق صالح، اليوم الجمعة، السجون الخاصة بأسرى مليشيا الحوثي خلال معارك الساحل الغربي.

وقال العميد دويد خلال زيارته التفقدية أن "قيادة المليشيا التي زجت بهم في حرب خاسرة ضد الشعب اليمني، وخدمة لإيران لا تأبه بمعاناة أسرهم فيما تسعى فقط للإفراج عن أسرى من أسر محددة".

وأكد دويد أن "الأيديولوجيا الحوثية عنصرية، وتصنف الناس الى "قناديل وزنابيل" ولا تطالب في كل مفاوضاتها سوى بأسرى من أسر هاشمية محددة وليس حتى من كل الأسر الهاشمية" .

وأضاف دويد: "يحز علينا بقائكم في الاسر، نحن حريصون على إطلاق سراحكم كما نحرص على إطلاق اسرانا، ليعودوا إلى أسرهم، لكننا نواجه عقبات كثيرة في هذا الملف من قبل المليشيا، ومع ذلك سنظل نطرق باب الأسرى بقوة لان هذه الملف إنساني ويهمنا بشكل أساسي ويهم العميد طارق صالح بشكل كبير البت فيه، فأنتم جميعا أبنائنا ولكن غٌرر بكم وزجوا بكم في جبهات مجهولة".

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وخاطب الأسرى قائلا: ستبقون في الأسر بلا أي أمل لإطلاق سراحكم طالما وأن قيادة المليشيا الحوثية لا تطالب سوى بأسرى عشرين أسرة فقط، هي تلك التي باتت تقتصر التعيينات عليها دون غيرها وهي نفسها التي حكمت اليمن قرون وقسمت الشعب طبقيا وفق سياسة الإنجليز (فرق تسد ) حتى جاءت ثورة الشعب الخالدة الـ26 من سبتمبر1962".

واشار دويد الى أن الحوثيين يبدون استعدادهم لإطلاق أسرى لديهم مقابل جثة لمشرف من أسر محددة من صعدة أو مران تحديدا، لكننا مصرون على أن يتم التعامل مع هذا الملف على قاعدة (الكل مقابل الكل)، وندعو كل الاطراف الى التمسك بما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم بهذا الشأن.

وكشف العميد دويد عن قيام المليشيا الحوثية باستهداف مواقع السجون التي يقبع فيها اسراهم، وقد أبلغنا الأمم المتحدة بهذه المواقع التي تتواجدون فيها وأكدنا لهم أن هذه المواقع ليست معسكرات تدريب ولا غير ذلك، فاستهدفوكم عن قصد، فاضطرينا إلى إبلاغ الامم المتحدة مجددا، لإخلاء مسؤوليتنا.

وكانت المليشيا قالت انها اطلقت خلال الايام الماضية عشرات الاسرى برعاية اللجنة الدولية للصليب الاحمر، ومن جانب واحد، خلافا لما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم الذي نص على اطلاق الاسرى كافة "الكل مقابل الكل".