شكرا لبحثكم عن خبر الميسري يتسبب في منع أكثر من خمسين مريض من السفر عبر مطار سيئون والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية مطلعة، أن المهندس أحمد الميسري، نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية بالحكومة اليمنية المعترف بها، تسبب في إعادة أكثر من خمسين مريض من مطار سيئون الى محافظاتهم الشمالية.

وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن " الوزير الميسري تسبب من خلال توجيهاته بإعادة 52 مواطن يمني مسافرين عبر مطار سيئون لتلقي العلاج في الخارج، ويحملون جوازات سفر صادرة من المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، دون أن يكون لهم أي ذنب اقترفوه".

وأشارت المصادر الى أن "المهندس الميسري أصدر أوامره للأجهزة العسكرية والأمنية في مطار سيئون الدولي بتطبيق قراره السابق بعدم السماح لحاملي جوازات صنعاء وإب الصادرة من بعد تاريخ 1 يناير 2016م ".

واتهمت المصادر "الوزير الميسري وحكومته المعترف بها بالعجز عن توفير أدنى حق من حقوق المواطنين وهو حصول كل مواطن على جواز سفر، وحرمان المرضى من السفر للعلاج عبر مطار سيئون الدولي الذي لايزال النافذة المضيئة والبوابة التي لا تغلق في وجه أي مواطن يمني، ويقدم خدماته لكافة مواطني الجمهورية".

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وعبرت المصادر عن أملها في المهندس الميسري بأن يشعر بالمسؤولية الوطنية تجاه كل مواطن يمني يريد السفر، كونه وزير داخلية الجمهورية اليمنية، ويتراجع عن قراره.

ودعت المصادر كافة المسؤولين اليمنيين وعلى وجه الخصوص الذين هم بالخارج ، الى اتخاذ موقف شجاع تجاه إخوانهم داخل الوطن، وأن يبادر المعنيون منهم بإصدار تعميم على سفارات وقنصليات دول الممانعة بقبول أي جواز صادر من أي محافظة يمنية دون استثناء.

وكانت وزارة الداخلية بالحكومة اليمنية، أصدرت تعميم في وقت سابق بعدم السماح لحاملي جوازات صنعاء وإب الصادرة من بعد تاريخ 1 يناير 2016م بالسفر.

جدير بالذكر أن الموطن اليمني بالمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا، إذا اراد الحصول على جواز سفر، فأنه يضطر الى أن يسافر من عمران أو إب أو صنعاء أو ذمار أوغيرها متوجها صوب عدن أو تعز أو المهرة أو مأرب، ثم يمكث هناك لمدة أسبوع وأسبوعين وربما الشهر، باحثا عن جواز قد يكلفه مبلغ خيالي يصل إلى المائة ألف ريال وما فوق، ناهيك عن تكاليف المعاملة والإقامة طوال هذه المدة.