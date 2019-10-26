شكرا لبحثكم عن خبر وفاة شقيقة نائب ”صدام حسين” بشكل مفاجئ في صنعاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - توفيت بصنعاء، أمس الخميس، شقيقة نائب رئيس العراق الأسبق، إثر نوبة قلبية داهمتها.
وقالت مصادر محلية بصنعاء، إن الدكتورة خديجة ياسين رمضان، أخت طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي إبان عهد صدام حسين، توفت بشكل مفاجئ في صنعاء.
وتقيم الدكتورة خديجة في صنعاء منذ خروجها من سجون أمريكا في العراق إبان الغزو، حيث تعمل كأستاذة جامعية في قسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية جامعة صنعاء، منذ ذلك الحين.
وأعدمت القوات الأمريكية طه، شقيق خديجة، وهو نائب الرئيس صدام حسين في 2007 بعد ثلاث سنوات من الغزو، بتهمة ارتكاب جرائم إبان النظام السابق.
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