صنعاء.. مليشيا الحوثي تغلق عددا من المساجد في مديرية سنحان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

أغلقت مليشيا الحوثي أمس الجمعة عدد من المساجد في مديرية سنحان التابعة لمحافظة صنعاء لإجبار الناس على الصلاة في المساجد التابعة لهم .



وذكر مصدر محلي أن الحوثيين أغلقوا عدد من المساجد في قرية مقولة التابعة لمديرية سنحان لإجبار الناس للصلاة في المسجد التابع للمليشيا والذي تم فرض خطيب له من الحوثيين التابعين للمنطقة نفسها.

وتابع المصدر أن القيادي الحوثي أبو عديل قام بإغلاق المسجد بعد الوشاية للمليشيا عن عجزهم في تحريض المصليين بسبب أدائهم للصلاة في مساجد أخرى غير تابعة للمليشيا وتم الرفع من خلال مذكرة بإغلاق هذه المساجد حتى يتم سحب المصلين إلى المسجد التابع للمليشيا.

Advertisements

وبين المصدر أن ابو حروب قام بتزكية كلام ابوعديل وتم إغلاق المسجد وهو ما جعل المصلين اليوم يغادرون المسجد والعودة للصلاة في منازلهم وآخرون أدون الصلاة على الأرصفة.

هذا وأكدت المصادر عن إغلاق المليشيا لمساجد أخرى في نفس المديرية وهو ما يعكس جنوح المليشيا عن الدين الحنيف.

يشار إلى أن المليشيا قامت أيضا بفرض خطبتي الجمعة والتي تشتمل على التحريض للقتال مع المليشيا وهو ما جعل عدد من خطبا المساجد يرفضوا ذلك مما تسبب في إغلاق المساجد المعارضة لهم.