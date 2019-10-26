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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصادر عسكرية : اعترافات الميليشيات تكشف معسكرات سرية حوثية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
ذكرت مصادر عسكرية يمنية أن اعترافات مجموعة من أسرى ميليشيا الحوثي قادت إلى تحديد أربعة معسكرات تدريب سرية تديرها الميليشيا في محيط محافظة حجة غربي اليمن بعد محاولة حوثية فاشلة لاستعادة المواقع التي خسرتها في مديريتي حرض وعبس وهجومين فاشلين في حيران وغرب مديرية مستبأ.
ووفق المنطقة العسكرية الخامسة، فإن وحدات الجيش اليمني تمكنت من أسر عدد من مقاتلي الميليشيا وأن التحقيقات معهم كشفت عن أربعة معسكرات سرية لتدريب المقاتلين في محيط محافظة حجة وإرسالهم إلى الجبهات وهذه المعسكرات تتواجد في مديرية رازح، التابعة لمحافظة صعدة.
ومعسكر آخر في منطقة بني قيس عند الجبال القريبة من محافظة المحويت، ومعسكر ثالث في المزارع الشرقية في مديرية الزيدية التابعة لمحافظة الحديدة والمجاورة لمديرية عبس، ورابع هذه المعسكرات في مزارع المعرس بمديرية الزهرة التابعة لمحافظة الحديدة والواقعة على حدود محافظة حجة.
ووفقاً لهذه المصادر فإن أقوال الأسرى أشارت إلى هروب أبو محمد العماري قائد هجوم الميليشيا إلى منطقة بني حسن الخاضع جزء منها للميليشيا في مديرية عبس، ووقوع أبو نصر الله أسامة هراش، أحد قيادات الحوثيين في الأسر، إضافة إلى مقتل قياديين أحدهما يدعى أبو البتول الشرفي مشرف للحوثيين بحجة، والآخر يدعى أبو الأحرار الشمري قائد مجموعة هجومية.
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