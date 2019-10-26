قتلى وجرحى من المليشيا بغارات جوية في محافظة حجة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019 الخليج 365 ـ حجة تصاعدت الضربات الجوية للتحالف لمساندة القوات الحكومية في جبهات محافظة حجة، شمال غرب اليمن، حسبما أفادت مصادر عسكرية، السبت 26 أكتوبر /تشرين الأول 2019.

وأكدت المصادر، أن طيران التحالف العربي شن ثماني غارات جديدة استهدفت مواقع وتجمعات المليشيات الحوثية وأطقمها العسكرية ومدفعيتها الثقيلة في محوري حرض وعبس ومستبأ. Advertisements وطبقا للمصادر، فإن إجمالي الغارات خلال 24 ساعة الماضية وصل إلى ثلاثة عشر غارة خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات. وتتواصل المعارك في جبهات المحافظة لليوم الخامس عشر على التوالي بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي.

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