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مقتل عناصر حوثية أثناء محاولتهم التسلل في الجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

مقتل عناصر حوثية أثناء محاولتهم التسلل في الجوف

متابعات_الخليج 365

قالت مصادر يمنية، إن عدداً من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران لقوا مصرعهم، أمس الجمعة، أثناء محاولتهم التسلل في جبهة حام بمحافظة الجوف.

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وبحسب مصادر يمنية، فأن مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية، حاولت التسلل في الساعات الأولى من أمس الجمعة، باتجاه مواقع الجيش الوطني في تبة "قعيطة"، بمديرية المتون، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت".

 

وأكدت المصادر إحباط محاولة الميليشيا، التسلل، بعد تكبيدها قتلى وجرحى.

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