- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل عناصر حوثية أثناء محاولتهم التسلل في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
قالت مصادر يمنية، إن عدداً من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران لقوا مصرعهم، أمس الجمعة، أثناء محاولتهم التسلل في جبهة حام بمحافظة الجوف.
وبحسب مصادر يمنية، فأن مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية، حاولت التسلل في الساعات الأولى من أمس الجمعة، باتجاه مواقع الجيش الوطني في تبة "قعيطة"، بمديرية المتون، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت".
وأكدت المصادر إحباط محاولة الميليشيا، التسلل، بعد تكبيدها قتلى وجرحى.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل عناصر حوثية أثناء محاولتهم التسلل في الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.