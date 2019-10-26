شكرا لبحثكم عن خبر وفاة عامل في ميناء المعلا أثناء عمله في تفريغ سفينة اخشاب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - توفي عامل في ميناء المعلا أثناء عمله في تفريغ سفينة اخشاب مساء الخميس بالعاصمة المؤقتة عدن.
وقالت مصادر بأن عامل يدعى "اكرم " من أبناء كريتر توفي اثناء عمله في تفريغ سفينه اخشاب في ميناء المعلا.
حيث اوضحت المصادر بان كمية من الاخشاب سقطت فوق العامل أثناء عمله بمعية زملائه العمال في تفريغها من السفينة التابعة لشركة سباء للملاحة.
وبحسب المصادر فان الشاب المتوفي رحمة الله عليه لديه طفل حديث الولادة وهو شاب مكافح وظروفه المادية صعبة ويعمل في شركه خاصه للملاحه لاتوفر لعمالها سوى راتب دون تأمين أو توفير علاج..
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