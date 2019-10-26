شكرا لبحثكم عن خبر قيادي حوثي يهدد فتاة بنشر صورها بعد سرقته لهاتفها من إحدى الاعراس عبر عمته ”الزينبية” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هدد قيادي حوثي من محافظة إب فتاة من نفس المحافظة بنشر صورها بعد أن سرق هاتفها من إحدى صالات الأفراح عبر عمته والتي تشتغل في الشرطة النسائية الحوثية " زينبيه " .

وقالت مصادر إعلامية رصدها موقع " المشهد اليمني " اليوم الجمعة أن القيادي الحوثي (ع ,هـ ) والذي ينتمي إلى محافظة اب قام بتهديد فتاة بنشر صورها بعد حصوله على مجموعة من الصور للفتاة وقريباتها بعد سرقته لتلفون الفتاة من إحدى صالات الأفراح .

وأضافت المصادر أن دافع تهديد الفتاة والتي يوجد تعارف بين أسرتها وأسرة القيادي الحوثي الثأر منها بعد رفضها للزواج منه بسبب انتمائه للمليشيا الحوثية .

وأكدت المصادر أن والد الفتاة واقاربها والفتاه ايضا يرفضون جميعهم تزويج الفتاة من القيادي الحوثي رغم اغراءاته لهم بدفع اموال كبيرة .

ووضحت المصادر ان القيادي الحوثي تقدم أكثر من مرة لخطبة الفتاة ودفع بشخصيات كبيرة لإقناع أهل الأسرة بذلك لكن دون جدوى .

الجدير ذكره أن العديد من الأهالي والفتيات ايضا باتوا يرفضوا تزويج بناتهم من الحوثيين بسبب تصرفات المليشيا الإرهابية بالإضافة إلى عدم المجازفة بتزويج بناتهم بأشخاص مصيرهم القتل والتي يتم حصد رؤوسهم في الجبهات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيادي حوثي يهدد فتاة بنشر صورها بعد سرقته لهاتفها من إحدى الاعراس عبر عمته ”الزينبية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.