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يزيد بن سلمان - شبوة - اعمال بسط على الشارع العام بجزيرة العمال
تعرض الشارع العام بجزيرة العمال خلال الايام الثلاثة الماضية لاعمال بسط هي الاغرب .
وقام متنفذون بالبناء على طرف الشارع الواصل إلى جزيرة العمال وفي موقع لم يتم فيه البناء من قبل.
وقال سكان محليون لصحيفة "عدن الغد" ان البناء تم على ضفة البحر والشارع العام بمدخل الجزيرة .
وتعرضت الجزيرة لاعمال نهب وبسط غير مشروعة خلال السنوات الماضية .
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