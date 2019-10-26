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يزيد بن سلمان - شبوة - كاميرا مراقبة توثق عملية سرقة سيارة بعدن-شاهد العملية

وثقت كاميرا مراقبة عملية سرقة سيارة مواطن يوم الخميس بعدن .

ووقعت السرقة بحي كريتر المدينة القديمة بعدن.

والسيارة مملوكة للمواطن صالح حسين عبدالله العنتري.

ويظهر التسجيل السيارة لحظة قيام اللص بفتح بابها والهروب بها.

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