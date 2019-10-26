مهاجر افريقي يقتل حارس محطة بنزين ومدني ويجرح آخر والقوات الأمنية تتعامل معه

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يزيد بن سلمان - شبوة - اقدم مهاجر من اصول افريقة صباح اليوم على الاعتداء على حارس في محطة بنزين في مديرية الشط راس العارة غرب محافظة لحج والاستيلاء على السلاح الذي كان بحوزته وقتلة.

وبعد قيام الافريقي بقتل الحارس قام بالتقطع والحرابة لسيارات المارة للمدنيين وقتل مدني وجرح آخر من المارة.

واثناء قيام دورة امنية ومرورها بجانب الحادثة نزلوا إلى موقع الافريقي بغرض التفاهم معه وتسليم نفسة ولكن الافريقي باشر الدورة الامنية باطلاق الرصاص عليهم مباشرة مما اضطرهم للرد عليه وقتلة.

وقامت الاجهزة الامنية بالتواصل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الافارقة لتسليمهم الجثة واستكمال الاجراءات بهذا الخصوص ودفنة.

*من اسامة العمودي

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