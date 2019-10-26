مؤتمر القاهرة يوجه رسالة هامة للرئيس عبدربه منصور هادي

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يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت قيادة المؤتمر الوطني الاول لابناء الجنوب المعروف بمؤتمر القاهرة بيانا سياسيا هاما وجه للرئيس هادي جاء فيه:

نص الرسالة !

المؤتمر الجنوبي الأول للحراك السلمي يوجه رسالة إلى الرئيس هادي ونائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بشأن مشاورات جدة .

رئيس الهيئة التنفيدية للحراك السلمي الجنوبي ( مؤتمر القاهرة ) عبدالمجيد وحدين ، يلحق برئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري فؤاد راشد والأستاذ ياسين مكاوي رئيس مجلس الحراك السلمي المشارك ، ويوجه رسالة إلى الرئيس هادي ، ونائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، أكد فيها أنه لايوجد مكون جنوبي واحد يستطيع ادعاء التمثيل الحصري للجنوب، وأنه مع خيار تشجيع الجنوبيين ومساعدتهم في انتاج فريقا تفاوضيا موحدا ، موأكد رفضه التماهي مع سياسة فرض الأمر الواقع بسبب تداعياتها المدمرة، معبرا عن تطلعه إلى المساهمة والحاسمة في هذا الصدد .

نص الرسالة

فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي

رئيس الجمهورية اليمنية. حفظه الله

سمو الامير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نائب وزير الدفاع ، المشرف على مشاورات جده

حفظه الله

تحية طيبة ،

الموضوع : مشاورات جدة

ينظر شعبنا في الجنوب بعين التقدير والاحترام للجهود التي تبذلونها لإخراج البلاد والمناطق المحررة بشكل خاص من المأزق الذي أوصلتنا إليه الأحداث المؤسفة التي شهدتها بعض محافظات الجنوب في الفترة الاخيرة .

وإننا إذ نبارك هذه الجهود ونثني عليها، فإننا نود أن نؤكد أنه لا يوجد مكون جنوبي واحد يستطيع إدعاء التمثيل الحصري للجنوب ..

لقد بذلنا في المؤتمر الجنوبي الاول للحراك السلمي ، مع آخرين ، جهودا كبيرة ومتواصلة من أجل توحيد الصف الجنوبي ، وقد كان المؤتمر الجنوبي الأول بحد ذاته بمثابة الصياغة الأولى للكيان الجنوبي الموحد، فقد سبقته مشاورات واسعة كما شهد مشاركة واسعة من مختلف مكونات الخارطة السياسية والاجتماعية والجغرافية للجنوب. ومع ذلك لم يعلن نفسه ممثلا حصريا للجنوب.

نحن في المؤتمر الجنوبي الأول مع خيار تشجيع الجنوبيين ومساعدتهم على الالتئام في مؤتمر جنوبي موسع ينتج فريقا تفاوضيا موحدا،ولسنا مع التماهي مع سياسة فرض الأمر الواقع بسبب تداعياتها المدمرة .

ونتطلع لمساهمتكم الكريمة ( والحاسمة ان شاء الله ) في هذا الصدد .

وتقبلوا وافر التقدير والاحترام،

عبدالمجيد وحدين

رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الجنوبي الأول للحراك السلمي

( مؤتمر القاهرة )

٢٣ اكتوبر ٢٠١٩