تنفيذا لقرار الداخلية.. جوازات مطار سيئون تمنع 52 مسافرا من مغادرة البلاد

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يزيد بن سلمان - شبوة - تنفيذا لقرار الداخلية ..

جوازات مطار سيئون تمنع 52مسافرا من مغادرة البلاد



وزير الداخليه احمد الميسري

يصدر أوامره للأجهزة العسكرية والأمنية في مطار سيئون الدولي بتطبيق قراره السابق بعدم السماح لحاملي جوازات صنعاء وإب الصادره من بعد تاريخ 1 يناير 2016م

قرار خاطئ 1000% قرار لا يراعي أدنى مسوليه تجاه المواطنين المرضى

تسبب قراره اليوم الخميس برجوع 52 مريض ياسيادة الوزير طالما وحكومتك عاجزه عن توفير أدنى حق من حقوق المواطنين وهو حصول كل مواطن على جواز سفر

فلا يحق لك أن تحرم المرضى من السفر للعلاج بحجج واهيه

مطار سيئون الدولي كان وما زال النافذة المضيئه

والبوابة التي لاتغلق بوجه أي مواطن يمني

المطار يقدم خدمته لكل مواطني الجمهورية اليمنية من جنوبها الى شمالها ومن شرقها الى غربها دون النظر لكل ما يحدث على الساحه اليمنية كونه جهه خدميه موظفي المطار إبتداً من المدير العام والأجهزة العسكرية والأمنية كل همهم هو أن يقدموا التسهيلات للمسافرين المرضى وهذا هو واجبنا الوطني تجاه كل مواطني الجمهورية اليمنية والكل يعلم أن معظم المسافرين للخارج هو لغرض تلقي العلاج

وليس للنزهه والسياحه

يأتي مرضى السرطان والقلب وهم في حاله مرضيه خطره يحمل جواز من هنا او من هناك ليس ذنبه

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حالات مرضيه يشاهدها موظفي مطار سيئون الدولي بشكل يومي يدمع لها القلب قبل العين

تجبر أي إنسان أن يرق قلبه وتذرف عينه الدمع

املنا أن تراجع ضميرك سيادة الوزير وتشعر بالمسؤولية الوطنية تجاه كل مواطن اراد السفر

في الاخير

أين كانت المبررات لديك اخي الوزير فلا يحق لك أن تحرم المرضى من السفر لتقي العلاج

عبدالرقيب طه عسقين