شكرا لبحثكم عن خبر تنفيذا لقرار الداخلية.. جوازات مطار سيئون تمنع 52 مسافرا من مغادرة البلاد والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تنفيذا لقرار الداخلية ..
جوازات مطار سيئون تمنع 52مسافرا من مغادرة البلاد
وزير الداخليه احمد الميسري
يصدر أوامره للأجهزة العسكرية والأمنية في مطار سيئون الدولي بتطبيق قراره السابق بعدم السماح لحاملي جوازات صنعاء وإب الصادره من بعد تاريخ 1 يناير 2016م
قرار خاطئ 1000% قرار لا يراعي أدنى مسوليه تجاه المواطنين المرضى
تسبب قراره اليوم الخميس برجوع 52 مريض ياسيادة الوزير طالما وحكومتك عاجزه عن توفير أدنى حق من حقوق المواطنين وهو حصول كل مواطن على جواز سفر
فلا يحق لك أن تحرم المرضى من السفر للعلاج بحجج واهيه
مطار سيئون الدولي كان وما زال النافذة المضيئه
والبوابة التي لاتغلق بوجه أي مواطن يمني
المطار يقدم خدمته لكل مواطني الجمهورية اليمنية من جنوبها الى شمالها ومن شرقها الى غربها دون النظر لكل ما يحدث على الساحه اليمنية كونه جهه خدميه موظفي المطار إبتداً من المدير العام والأجهزة العسكرية والأمنية كل همهم هو أن يقدموا التسهيلات للمسافرين المرضى وهذا هو واجبنا الوطني تجاه كل مواطني الجمهورية اليمنية والكل يعلم أن معظم المسافرين للخارج هو لغرض تلقي العلاج
وليس للنزهه والسياحه
يأتي مرضى السرطان والقلب وهم في حاله مرضيه خطره يحمل جواز من هنا او من هناك ليس ذنبه
حالات مرضيه يشاهدها موظفي مطار سيئون الدولي بشكل يومي يدمع لها القلب قبل العين
تجبر أي إنسان أن يرق قلبه وتذرف عينه الدمع
املنا أن تراجع ضميرك سيادة الوزير وتشعر بالمسؤولية الوطنية تجاه كل مواطن اراد السفر
في الاخير
أين كانت المبررات لديك اخي الوزير فلا يحق لك أن تحرم المرضى من السفر لتقي العلاج
عبدالرقيب طه عسقين
كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذا لقرار الداخلية.. جوازات مطار سيئون تمنع 52 مسافرا من مغادرة البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.