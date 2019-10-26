شكرا لبحثكم عن خبر تغزلت باليمن قائلة ”والله إني لأجل عينه اعشق تراب اليمن”... شاهد بالفيديو زواج الشاعره نجاح المساعيد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تناقل رواد التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، امس الأربعاء، نبأ عقد قران الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد، على شخص غير معروف، حيث انتشر لهما مقطع فيديو وهما يرقصان فيه خلال حفل خاص بهما، دون تأكيد أو نفي من قبل “نجاح” حتى الآن.

وأظهر مقطع الفيديو نجاح المساعيد ترقص مع زوجها الجديد، في حفل زفاف تبيّن من الفيديو أنه عائلي، حيث كان الحضور قليلا، وتداول رواد مواقع التواصل الفيديو على نطاق واسع، وسط انتقادات من قبل بعض المعلقين على فرق العمر بين الزوجين حيث بدا أن “نجاح” تزيد عنه في السن كثيرا.



وانتقد متابعون على السوشال ميديا فرق العمر بين “نجاح” وزوجها الجديد، حيث تجاوز عمرها الـ 42 عامًا، في حين ظهر زوجها في العقد الثالث من عمره، بينما بارك صف آخر لهما الزيجة، ودخل المتابعون في اشتباك سويًا بسبب انتقاد فريقا منهم مسألة فرق العمر والسخرية منها، ورفض البعض الآخر هذا الأسلوب في الانتقاد.

وذكر البعض على موقع “تويتر” اسم الزوج ومعرفتهم به، مؤكدين أنه ضابط برتبة “ملازم” ويدعى عامر ركاد السردي، دون تأكيد ذلك من مقرّبين أو من الشاعرة.

يذكر ان المساعيد اشتهرت بقصيدة ذكرت فيها حبها لليمن بسبب حبيب لها قائلة

والله إني لأجل عينه اعشق تراب اليمن.... والضواحي والمدينة كلها تكرم لعين

لجل نظره من عيونه تكرم بعيني مدن... كيف نظره من حبيبي أقلبت لي الموازين