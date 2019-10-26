شكرا لبحثكم عن خبر مصادر عسكرية: قوات العميد ”طارق” مخترقة من الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الت مصادر عسكرية لوسائل إعلام محلية ودولية إن التشكيل العسكري الذي يقوده نجل شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، العميد طارق، في جبهة الساحل الغربي، مخترق بشكل كبير من جماعة الحوثيين.

وأضافت المصادر: أن القوة التي يقودها طارق صالح مخترقة من الحوثيين، وفيها مندسون كثر.

وذكرت المصادر أن عملية التحشيد التي يقوم بها العميد طارق صالح، غير نظامية، وكثير من المجندين كانوا في صفوف الحوثيين، وانضموا إليه لأجل الراتب فقط.

يأتي ذلك بالتزامن مع الانشقاقات المتكررة في صفوف قوات طارق، آخرها الأربعاء، حيث أعلن الحوثيون عن استقبالهم دفعة جديدة من الأفراد والضباط المنشقين عنها.

وبحسب المصادر فإن ما يجري حاليا هو أن الحوثيين استطاعوا التأثير على المقاتلين التابعين لطارق، وأعطوهم ضمانات للعودة والانشقاق.

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