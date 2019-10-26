شكرا لبحثكم عن خبر رغم الحرب.. اليمن تفوز بجائزة افضل وجهة سياحية تراثية حول العالم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فازت اليمن بجائزة_أفضل وجهة عالمية لسياحةالتراثية ، والتي سيتم تسليمها في ٥ مارس ٢٠٢٠م.

واكد وزير السياحة د. محمد قباطي في تغريدة على صفحته بتويتر: ان اليمن فازت بجدارة بالجائزة التي سيتم تسليمها، ضمن فعاليات مهرجان برلين الدولي للسياحة_والسفر وضمن أعمال مؤتمر قادة السياحة والطيران العالمي والندوة الدولية حول تأثير السياحة على الاقتصاد العالمي.

وتعد اليمن من اهم الوجهات السياحة الا ان النشاط السياحي توقف فيها منذ حرب 2015.

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