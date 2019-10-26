شكرا لبحثكم عن خبر المقدشي يشهر سلاحه على الوكيل قروش والخلاف بينهما على الصلاحيات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ذكرت وسائل اعلام محلية، امس الخميس، بإن خلافات نشبت بين نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بحكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها، ووكيل الوزارة، والاثنان ينتميان للمليشيا.

واشارت المصادر الى أن خلافات نشبت بين نائب الوزير المعين حديثاً محمد حسين المقدشي ووكيل الوزارة يحيى قروش، على خلفية سعي الأخير منع المقدشي من ممارسة عمله وصلاحياته كنائب للوزير وإصراره على التدخل في أي قرارات أو توجيهات صادرة عن الوزير ونائبه.

واشارت المصادر الى أن الخلافات التي وقعت مطلع الأسبوع الجاري، وصلت حد الملاسنة وتبادل الشتائم، وتطور الأمر إلى العراك بالأيدي وإشهار كل واحد منهما مسدسه الشخصي على الآخر أمام موظفي الوزارة، قبل أن يتدخل بعض مسؤولي الوزارة لفض الاشتباك.

وكان القيادي الموالي للمليشيا محمد حسين المقدشي، يشغل منصب محافظ محافظة ذمار، رفض تسلم عمله الجديد نائباً لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل قبل أن يعود ويقبل بمزاولة عمله بعد وساطات من بعض قيادات المليشيا، لكن سرعان ما اصطدم المقدشي بممارسات الوكيل والقيادي في المليشيا يحيى قروش والذي يصادر صلاحيات الوزير ونائبه وكل مسؤولي الوزارة ويتحكم فعلياً في كل ما يصدر عنها، وهو الأمر الذي أثار الخلاف بينه وبين المقدشي.

وحسب المصادر فإن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المنتمي للمؤتمر الشعبي العام سبق وشكا لقيادات المجلس السياسي من تدخلات الوكيل قروش وإصراره على تجاوز صلاحياته كوكيل للوزارة، إلا أن تلك الشكاوى اصطدمت بدعم مدير مكتب الرئاسة والقيادي في المليشيا أحمد حامد (أبومحفوظ) ودعمه اللامحدود لقروش.

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