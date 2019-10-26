شكرا لبحثكم عن خبر عاصفة مدارية تهدد اليمن وعمان خلال الـ48 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقع الفلكي اليمني عدنان الشوافي تشكل عاصفة مدارية في بحر العرب خلال الـ48 ساعة القادمة.

وأشار الفلكي عدنان الشوافي أن منخفضاً جوياً تشكل اليوم الخميس شرق بحر العرب، موضحاً أن أقصى هبات للرياح وصلت إلى حوالي 60 كم/ساعة وأنها تلتف حول مركز المنخفض متطرقاً إلى أنه وبناء على المسار الحالي لمركز المنخفض فإنه يتخذ المسار الشرقي باتجاه السواحل الغربية لجنوب الهند وستشهد المناطق المتجه نحوها أمطار شديدة اليوم الخميس وغدا الجمعة، منوهاً أنه يتوقع أن يحدث تغير في مسار المنخفض خلال الـ24 ساعة القادمة و يتخذ المسار الغربي تجاه جنوب شبه الجزيرة العربية ما يشكل تهديد على اليمن وعُمان بعد منتصف الأسبوع القادم.

وأشار الشوافي إلى أن ارتفاع الحمل الحراري والتيارات الدافئة للمياه السطحية لبحر العرب في منطقة المنخفض ستعمل على تعمق وتطور سريع للمنخفض، وأن يتطور الوضع إلى عاصفة مدارية خلال 48 ساعة قادمة.

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