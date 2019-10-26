تنتظر العقابة الحزبي: من هي القيادات المؤتمرية التي خانت عفاش لصالح الحوثي؟!

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر في حزب المؤتمر الشعبي العام أن قيادة الحزب ولجنته العامة تدرس تجميد عضوية عدد من أعضاء الحزب القياديين.

ونوه المصدر في حديثه لوسائل إعلامية أن التجميد سيطال كل من لم يلتزم بقرارات اللجنة العامة الأخيرة القاضية بمقاطعة مليشيات الحوثي والشراكة معهم بسبب إفراجهم عن منفذي جريمة جامع دار الرئاسة، مشيراً إلى أن اللجنة العامة ستجتمع خلال الساعات القادمة وسيتم إصدار قرارات رادعة بحق كل من يخالف قراراتها.

وكشفت وسائل إعلامية قائمة الأسماء التي ستطالها العقوبات منهم وزراء وأعضاء مجلس النواب والذين لم يتلزموا بقرارات اللجنة العامة للمؤتمر القاضية بمقاطعة المليشيا وهم:

الوزراء محمد العيدروس، هشام شرف، علي القيسي، حسين حازب، ومن النواب قاسم الحظاء عمران، احمد العقارى عمران، احمد الضبيبي ريمه، خالد مجود الصعدي ريمه، مهدى الجعدي ريمه، محمد منصور البكرى حجه، عبدالرحمن المحبشي حجه، عبدالحميد الحسنى حجه، محمد بكير صلاح المحويت، اسامه عمر الحديدة، صالح التام ذمار، عمر دغسان صعدة من المنتخبين الجدد غير شرعي، على السمحي حجه، يحىى الاسدى حجة، صالح ابو عادل الامانة.

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