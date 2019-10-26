مخيم مجاني لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات بعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - تنفذ مؤسسة العيون الطبية، الخميس القادم، في محافظة عدن، مخيم "نور العون الطبي المجاني لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات، بتمويل وإشراف جمعية العون المباشر - مكتب اليمن.

ويستمر المخيم لمدة أسبوع، من الفترة 30 أكتوبر الجاري وحتى 5 نوفمبر القادم، ويقام بالتعاون مع متابعي Q8ping 2019، وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والسلطة المحلية بعدن، ومكتب الصحة بالمحافظة.

وستتوزع الفحوصات والمعاينة على مستوصف العين التخصصي بمديرية الشيخ عثمان، ومجمع البساتين بمديرية دار سعد، ومجمع الشعب بمديرية البريقة.

ومن المقرر أن تُجرى جميع العمليات في مستوصف العين التخصصي، الواقع بالقرب من جولة القاهرة، في مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن.

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