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مصرع عدد من الحوثيين أثناء محاولتهم التسلل فى جبهة حام بالجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصرع عدد من الحوثيين أثناء محاولتهم التسلل فى جبهة حام بالجوف

السبت 26 أكتوبر 2019

مصرع عدد من الحوثيين أثناء محاولتهم التسلل فى جبهة حام بالجوف

الخليج 365

لقى عدد من عناصر مليشيا الحوثى المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، أثناء محاولتهم التسلل فى جبهة حام بمحافظة الجوف.

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وقال مصدر عسكرى - فى تصريح نقله الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت"، الجمعة - إن مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، حاولت التسلل باتجاه مواقع الجيش فى تبة "قعيطة"، بمديرية المتون.

 

وأكد المصدر أن قوات الجيش أحبطت محاولة المليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى.

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