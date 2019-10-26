شكرا لبحثكم عن خبر جريمة أخرى في تعز تسبب بها الحوثيون والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل طفلين وجنديين ومزارع خلال الثلاث الأيام الماضية في الساحل الغربي لليمن.

وقالت مصادر محلية بأن مزارع قتل، مساء اليوم الجمعة، جراء انفجار لغما حوثيا أثناء حراثة مزرعته في منطقة الحيمة في مديرية التحيتا جنوبي الحديدة.

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وسبق مقتل المزارع في جنوب الحديدة، مقتل الطفلة شروق حسين قيزع 12 عاما قتلت بانفجار لغم أرضي أثناء الاحتطاب قرب منزلهم، مساء أمس الخميس، في قرية المعقر في مديرية موزع غربي محافظة تعز.

وأتت هذه الحادثة بعد يوم من مقتل جنديين، وإصابة ثلاثة جنود آخرين من قوات ألوية العمالقة، واعطاب طقهم، شرق مديرية المخا غربي محافظة تعز.

وكانت وحدة الهندسة العسكرية التابعة للقوات المشتركة اتلفت، الأربعاء الماضي، ثلاثه آلاف لغم ( 500 لغم فردي، و 2500 لفم مضاد للآليات والدروع)، انتزعت خلال الاشهر الماضية من مديريات المخا وموزع والوازعية غربي محافظة تعز.