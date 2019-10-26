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يزيد بن سلمان - شبوة - كشف حمولة الطائرة التي هبطت في مطار صنعاء
كشفت منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة “اليونيسيف”، حمولة الطائرة التي هبطت الخميس في مطار صنعاء الدولي.
وقالت المنظمة في بيان على "تويتر" أن شحنة تتضمن أكثر من 13 طنا من اللقاحات المختلفة وصلت الخميس الى مطار صنعاء الدولي.
وأوضحت أن هذه اللقاحات، سيتم استخدامها لتطعيم حوالي 300 ألف طفل دون سن العام.
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