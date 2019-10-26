شكرا لبحثكم عن خبر فلكي يمني .. ما سيحدث في اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أوضح الفلكي اليمني الشهير أحمد الجوبي أن اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019 أول أيام «موسم العقرب»
وقال الجوبي في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك" إن من علامات هذا الموسم ضريب المحاصيل الزراعية.
وأكد أنه بعد «موسم العقرب» سيبداً موسم العشاء في يوم الإثنين الموافق الرابع من شهر نوفمبر 2019.
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