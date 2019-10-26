شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يغلقون عدد من المساجد عن صلاة الجمعة في مديرية سنحان!! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أغلقت مليشيا الحوثي الجمعة عدد من المساجد في مديرية سنحان التابعة لمحافظة صنعاء لإجبار الناس على الصلاة في المساجد التابعة لهم .

وقال مصدر محلي في اتصال هاتفي لموقع " المشهد اليمني " اليوم الجمعة أن الحوثيين أغلقوا عدد من المساجد في قرية مقولة التابعة لمديرية سنحان لإجبار الناس للصلاة في المسجد التابع للمليشيا والذي تم فرض خطيب له من الحوثيين التابعين للمنطقة نفسها .

وأكد المصدر أن القيادي الحوثي أبو عديل قام بإغلاق المسجد بعد الوشاية للمليشيا عن عجزهم في تحريض المصليين بسبب أدائهم للصلاة في مساجد أخرى غير تابعة للمليشيا وتم الرفع من خلال مذكرة بإغلاق هذه المساجد حتى يتم سحب المصلين إلى المسجد التابع للمليشيا .

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ووضح المصدر أن ابو حروب قام بتزكية كلام ابوعديل وتم إغلاق المسجد وهو ما جعل المصلين اليوم يغادرون المسجد والعودة للصلاة في منازلهم وآخرون أدون الصلاة على الأرصفة .

هذا وأكدت المصادر عن إغلاق المليشيا لمساجد أخرى في نفس المديرية وهو ما يعكس جنوح المليشيا عن الدين الحنيف .

الجدير ذكره أن المليشيا قامت أيضا بفرض خطبتي الجمعة والتي تشتمل على التحريض للقتال مع المليشيا وهو ما جعل عدد من خطبا المساجد يرفضوا ذلك مما تسبب في إغلاق المساجد المعارضة لهم .