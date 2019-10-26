شكرا لبحثكم عن خبر إب تنزف من جديد.. جرائم قتل جديدة في ظل فوضى أمنية عارمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بمقتل مواطنان وأصابة آخر في حوادث جنائية شهدتها محافظة إب، وسط اليمن، خلال الساعات الماضية.

وقالت المصادر إن مسلح يُدعى" ص ح ب" أقدم على قتل المواطن" بشير جسين عبدالله بدير" في مدينة يريم شمال إب، في نزاع شخصي، فيما لاذ الجاني بالفرار بعد ارتكاب الجريمة، لكنه جرى القبض عليه في وقت لاحق.

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وفي مديرية القفر، شمال غرب إب، قتل المواطن " رسام حفظ الله الكوال " برصاص مسلح يُدعى "م. ف. ع. ك" في حادثة أخرى.

و أصيب المواطن " أحمد ثابت محمد الحدئي" برصاص المدعو "ز. م. ع" في خلافات شخصية بمديرية المشنة.

وتشهد محافظة إب، وسط اليمن، جرائم قتل يومية ، وانتشار واسع للجريمة الجنائية وسط فوضى أمنية عارمة تعم المحافظة الخاضعة للحوثيين.