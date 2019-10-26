شكرا لبحثكم عن خبر إب تنزف من جديد.. جرائم قتل جديدة في ظل فوضى أمنية عارمة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بمقتل مواطنان وأصابة آخر في حوادث جنائية شهدتها محافظة إب، وسط اليمن، خلال الساعات الماضية.
وقالت المصادر إن مسلح يُدعى" ص ح ب" أقدم على قتل المواطن" بشير جسين عبدالله بدير" في مدينة يريم شمال إب، في نزاع شخصي، فيما لاذ الجاني بالفرار بعد ارتكاب الجريمة، لكنه جرى القبض عليه في وقت لاحق.
وفي مديرية القفر، شمال غرب إب، قتل المواطن " رسام حفظ الله الكوال " برصاص مسلح يُدعى "م. ف. ع. ك" في حادثة أخرى.
و أصيب المواطن " أحمد ثابت محمد الحدئي" برصاص المدعو "ز. م. ع" في خلافات شخصية بمديرية المشنة.
وتشهد محافظة إب، وسط اليمن، جرائم قتل يومية ، وانتشار واسع للجريمة الجنائية وسط فوضى أمنية عارمة تعم المحافظة الخاضعة للحوثيين.
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