شكرا لبحثكم عن خبر انتحار معلم في إب نتيجة الظروف المعيشية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر تربوية إن معلم في مديرية ذي السفال بمحافظ إب، انتحر بسبب تفاقم وضعه المعيشي نتيجة لانقطاع رواتب المعلمين منذ ثلاث سنوات.

وأوضح مسؤول في مكتب التربية بإب، أن المعلم أحمد ملهي، المعلم في مدرسة النصر بمديرية ذي السفال، وجد منتحراً، مرجحاً أن يكون السبب في ذلك هو تفاقم وضعه المعيشي.

وأكد المصدر أن المعلم ملهي كان قد باع جل ممتلكاته من أجل إعالة أسرته المكونة من ثمانية أطفال، أكبرهم فتاة لا تتجاوز 13 عاماً، بيد أن الأوضاع تفاقمت، بعد انتظار صرف الراتب الذي غاب عن المعلمين منذ سبتمبر 2016، الأمر الذي دفع ملهي إلى الانتحار.

ويعاني المعلمون في اليمن من أوضاع انسانية صعبة؛ نتيجة انقطاع مرتباتهم للعام الرابع على التوالي، وتدهور الأوضاع المعيشية نتيجة الحرب المستمرة منذ خمس سنوات.