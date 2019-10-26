شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : "محمد بن راشد" حاكم دبي يهين الاميرة "هيا بنت الحسين" ويصفها بهذا الوصف "السفيه" ويصيبها في مقتل ..شاهد ماذا قال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت تغريدة نشرها حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابه بموقع “تويتر” تساؤلات المغرّدين حول المقصود منها.

وقال حاكم دبي في تغريدته تلك: ” #علمتني_الحياة بأننا في زمن نحتاج فيه للكثير من العمل والقليل من الجدل..نحتاج حولنا مزيداً من الحكماء لا السفهاء..”.

واضاف: “علمتني الحياة بأننا في زمن حفاظنا على مكتسباتنا هو أهم مكاسبنا..وتوحيد القلوب أحد أهم خطوط دفاعاتنا.. والحفاظ على عقلانيتنا أفضل خطة في زمن كثر فيه الغوغاء..”.

وكتب أحد المغرّدين في معرض ردّه على “بن راشد”: ” وهل بقي رجلاً رشيد في بلادكم التي أصبحت تنشر الفوضى في الدول العربية وتتدخل في شؤونها وتدعم الثورات المضادة وتحتضن جميع المُرتزقة والخونة في العالم أمثال دحلان وبلاك ووتر وغيرهم”.

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وقالت مغرّدة ثانية: ” أهم مكسب لكم تدمير ليبيا صحيح ولكن كما خربتم ليبيا خرب الله عليكم بيوتكم من أساسها هروب بناتكم وزوجتكم هذا كله من ظلم اقترفتموه في أطفال ليبيا واليمن”.

ووجه آخر تساؤلاً لحاكم دبي: ” وهل علمتك الحياة أن ما تقومون به في اليمن من دعم للمليشيات المناطقية والعمل على تشظي بلادنا ستدفعون ثمنه؟”.

وربط قسمٌ آخر من المغرّدين كلام محمد بن راشد، بزوجته الأميرة هيا بنت الحسين، التي هربت منه إلى لندن.

ويحاول محمد بن راشد الظهور بمظهر اللامبالي، رغم الأزمة التي يعيشها بعد هروب زوجته الأميرة هيا بنت الحسين وابنيها إلى لندن، فيما تؤكد تقارير إخبارية أن قضيتهما باتت في أروقة المحاكم البريطانية، ومن المتوقع أن تنتهي بالطلاق.