شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حجة.. التحالف يدمر منصة صواريخ وعربات عسكرية للمليشيا بمستبأ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019 الخليج 365 ـ متابعات قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، تشرين الأول 25، 2019، أهدافا لمليشيا الحوثي في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية إن المقاتلات الحربية شنت غارات على أهداف عسكرية للمليشيا في مديرية مستبأ بالمحافظة. Advertisements وأكدت المصادر أن القصف الجوي أسفر عن تدمير منصة صاروخية وعربات وأطقما عسكرية. وفي وقت سابق اليوم هاجمت المقاتلات الحربية التابعة للتحالف تجمعات ومواقع للمليشيا شرق مديرية حرض الحدودية مع المملكة العربية السعودية. ووفق المصادر، فقد أسفر القصف عن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي المليشيا. وتشهد جبهات حرض ومستبـأ وحيران في المحافظة مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والانقلابيين منذ أيام.

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