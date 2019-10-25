شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. انفجار عنيف يستهدف الميسري والجبواني بعتق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية في نبأ عاجل لها، نقلًا عن مراسل قناة روسيا اليوم، بإفادة شهود عيان بوقوع انفجار عنيف هز مدينة عتق بمحافظة شبوة، أثناء تواجد عدد من الوزراء هناك.



ووفقًا للمراسل، فإن من بين بين الوزراء الذين كانوا في مكان الانفجار، وزيري الداخلية أحمد الميسري، والنقل صالح الجبواني.

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