صنعاء.. المليشيا تحتجز عشرات الصيادلة خارج إطار النيابة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

احتجزت وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية 66 صيدليًا في صنعاء من دون مبرر قانوني ومن دون علم النيابة العامة.



كما أقدمت على إغلاق عدد كبير من الصيدليات في صنعاء، ومطالبتها بمبالغ مالية تحت مسمى مخالفات كشرط لإعادة افتتاحها من جديد.

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وكان مئات الصيادلة قد نظموا، الخميس، وقفة احتجاجية في العاصمة صنعاء ضد الممارسات التعسفية التي تمارسها المليشيات الحوثية بحقهم.

وقالت مصادر طبية إن الوقفة الاحتجاجية جاءت بعد أن أغلقت المليشيات الحوثية أكثر من 400 صيدلية في صنعاء بحجة عدم مواءمتها للمعايير الحوثية ناهيك عن بعض المخالفات التي ساقتها المليشيات لتبرير جرائمها بحق الصيادلة والصيدليات ومخازن الأدوية.

و احتجزت مليشيات الحوثي في إطار حملة شملت أكثر من 1200 صيدلية، قرابة 140 صيدلانياً بشكل تعسفي، في الوقت الذي يجري الحديث عن اعتزام الجماعة إنشاء صيدليات كاستثمار خاص.

ولفتت المصادر إلى أن المليشيات فرضت على مالكي الصيدليات دفع نصف الأرباح من الأدوية لصالحها، بالإضافة إلى إجبارها لهم وللشركات المستوردة للأدوية من الخارج على تقديم مساعدات وقوافل دوائية وطبية لجرحاها وللجبهات.