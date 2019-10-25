شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. أنباء عن تقديم قيادي هام استقالته من مؤتمر حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019 الخليج 365 - بكر محسن أفادت مصادر "الخليج 365" أن الشيخ صالح الشرفي إمام وخطيب جامع عمر بالمكلا، أعلن تقديم استقالته من مؤتمر حضرموت الجامع.

Advertisements ويعد الشيخ الشرفي من الشخصيات الاجتماعية المعروفة في مدينة المكلا، وهو امام وخطيب جامع عمر الذي يعد اكبر جوامع المدينة. هذا وقد سبق استقالة الشيخ الشرفي استقالة الدكتور عبدالقادر بايزيد من مؤتمر حضرموت الجامع. ولم يتسن "الخليج 365" الحصول على معلومات كافية أو التأكد من صحة هذا الخبر حتى الآن، لتفاصيل أكثر دقة لاحقا.

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