جرأة فتاة يمنية حسناء تثير ضجة كبرى وتتحدث وتكتب عن زواج المتعة ..(صور + فيديو)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - بثت قناة "بي بي سي" عربية البريطانيَّة،قبلععدة ايام، مايمكن وصفه بأجرأ تحقيق استقصائي حول حقيقة "زواج المتعة"،وطرق انتشاره الصادم في أكثر من منطقة عراقية، مستخدمة لأول مرة كاميرات تصوير سري حقيقي ومراسل مغامر، تولى مهمة تمثيل دور زبون يبحث عن زواج متعة عند مقابلته لأكثر من رجل دين يتولون مهام عقد وتوفير زيجات متعة مؤقتة حتى ولو لساعة مقابل حصولهم على أجر مالي من الراغب بالزواج وعمولات من أهالي الفتيات المتزوجات،في توجه جديد بطرق وأساليب اعداد الأفلام الاستقصائية والتقارير التحقيقية ومغامرة خطيرة يسلكها فريق العمل.

وخلص فريق القناة في ختام الفيلم التحقيقي الذي اعدته الإعلامية اليمنية بالقناة #نوال_المقحفي وفريق من القناة طوال عام من البحث والتحري والتصوير واللقاءات السرية في أكبر جهد وحقيقي تلفزيوني شاهدته في حياتي، خلص الي أن زواج المتعة "ممارسة مثيرة للجدل داخل المذاهب الفقهيَّة الإسلاميَّة وداخل المذهب الشيعي نفسه".

وكشف التحقيق السّري، الذي استغرق عاماً كاملاً، أن بعض رجال الدين "يسيئون استخدام سلطتهم ويخالفون القوانين العراقيَّة"، وتبين أن معظم هؤلاء على استعداد لعقد "زيجات متعة" فترات قصيرة جداً، قد لا تتجاوز الساعة أحياناً، للتمكين من ممارسة الجنس.

وكان البعضُ الآخر على استعداد ليس فقط لتسهيل حصول "العريس" على نساء وشابات، بل أيضاً على فتيات قُصّر لا يتجاوز أعمارهنّ السنوات التسع.

وحسب استخلاصات الفيلم ينقسم رجال الدين بشأن هذه الممارسة، إذ يرى بعضهم أنها "تضفي الشرعيَّة على علاقة تشبه الدعارة"، إضافة إلى جدلٍ آخر فيما بينهم بشأن تحديد المدة "القصيرة" التي قد يستغرقها هذا النوع من الزواج.

رجال دين "سماسرة" وأظهر الفيلم الوثائقي القصير أن بعض رجال الدين يتصرفون كـ"سماسرة"، ويقدمون غطاءً شرعياً لممارسات تأتي في إطار "اعتداءات جنسيَّة على الأطفال".

كذلك رصدت كاميرا خفيَّة رجال دين يصفون الضحايا من النساء والفتيات القصّر بأنهم "عرائس حلال".

وأجرى فريق "بي بي سي" لقاءات مع نساء تعرَّضن للاستغلال الجنسي، وتحدث أيضاً إلى رجال "دفعوا أموالاً" لبعض رجال الدين لإيجاد "عرائس متعة" لهم.

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وتشير التقديرات إلى أن نحو مليون امرأة عراقيَّة قد ترمّلنَ، وتشرَّد عددٌ كبيرٌ منهن بعد الحروب التي شهدها العراق، الأمر الذي دفع كثيراً منهن إلى قبول زواج المتعة بسبب الحاجة.

جولة على المناطق القريبة من الأضرحة



ووجد الفريق أدلة على أن زيجات المتعة متاحةٌ في بعض المناطق القريبة من الأضرحة في العراق، وعلى سبيل المثال، تحدَّث الفريق مع عشرة من رجال دين في منطقة الكاظميَّة ببغداد، التي تضم أحد أهم مراقد ومزارات المسلمين الشيعة.

وأكد ثمانيَّة منهم استعدادهم لعمل "عقود زيجات متعة"، وأشار نصفهم إلى أن بإمكانهم عمل "عقود متعة على فتيات بعمر الـ12 و13 عاماً".

واتصل الفريق أيضاً بأربعة رجال دين في كربلاء، أكبر موقع لتجمّع الزوار الشيعة في العالم الذين يزورون المراقد هناك. وقد وافق اثنان منهم على عقد زواج متعة على فتيات صغيرات.

وصوّر الفريق أربعة رجال دين سراً، قال ثلاثة منهم إن "بإمكانهم توفير نساء لغرض هذا الزواج"، في حين قال اثنان منهم إنه "يمكن توفير فتيات صغيرات".

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