شاهد: بندر العتيبي مواطن سعودي ينشر لحظة تعميده وتحوله للديانة المسيحية في بريطانيا

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن مواطن سعودي يدعى “بندر العتيبي” عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” تحوله للديانة المسيحية بعد اقامته في بريطانيا.

ونشر بندرة العتيبي مقطع فيديو من لحظة تعميده بالكنيسة وعلق عليها متفاخرًا بتركه للإسلام وتحوله للمسيحية قائلًا: “لحظة تعميدي في كنيستي يوم الأحد 20-10-2019. نعم ل #حرية_المعتقد #عتيبي_يتحول_للمسيحية”.





لحظة تعميدي في كنيستي يوم الأحد 20-10-2019. نعم ل #حرية_المعتقد #عتيبي_يتحول_للمسيحية



Video of my baptism on Sunday! Best decision of my life #FreedomOfBelief pic.twitter.com/2IlKLmLWhm — بندر العتيبي 🇬🇧 (@BandrAlosaimi92) October 24, 2019

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