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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. "سند النسوية" تقيم حفلا فنيا للتوعية بسرطان الثدي بمدينة سيئون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019
الخليج 365 - سيئون
أقامت رابطة سند النسوية التابعة لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان فرع الوادي والصحراء وتزامننا مع فعاليات الشهر الوردي للتوعية بسرطان الثدي حفلاً فني وتوعوي بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس الرابطة وذلك بحديقة الطويلة بمدينة سيئون.
وفي الحفل الذي شهد عدد من الفقرات الفنية الرقصات المختلفة التي شاركت فيها فرقتي ماكس الاستعراضية بمدينة سيئون وفرقة الأمل بشبام القت الاخت اقبال الهلال رئيسة رابطة سند السنوية كلمة أوضحت فيها الدور الذي تقوم بهذا الرابطة منذُ التأسيس في تقديم الدعم النفسي والمعنوي ومساندة مرضى السرطان في الاستمرار في تلقي العلاج ورفع معنوياتهم حتى الشفاء بأذن الله. من جهة أخرى أستعرضت الناجية عواطف بن الشيخ أبوبكر تجربتها مع مرض السرطان مؤكدة في كلمتها أن السرطان لا يعني الموت من يظن أن السرطان هو نهاية العالم فهو مخطي , وطالب الجميع بتقديم الدعم النفسي والمادي لمناصرة ومساندة مرضى السرطان. وشهد الحفل فقرات ومسابقات مختلفة للأطفال وكذلك السحوبات مع مهرجان العودة للمدارس الخاص بمكتبة مكتبتي بسيئون.
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