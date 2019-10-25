وزير السياحة يبارك فوز بلادنا بجائزة أفضل وجهة عالمية للسياحة التراثية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019 الخليج 365 - خاص بارك وزير السياحة الدكتور “محمد قباطي”، فوز بلادنا بجدارة بجائزة أفضل وجهة عالمية للسياحة التراثية.

Advertisements وجاء ذلك في تغريدة على الحساب الرسمي لوزير السياحة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر". وكتب وزير السياحة: "مبروك لوطننا المكلوم اليمن لفوزه بجدارة بجائزة أفضل وجهة عالمية للسياحة التراثية والتي سيتم تسليمها له في 5 مارس/آذار 2020 في إطار فعاليات مهرجان برلين الدولي للسياحة والسفر وضمن أعمال مؤتمر قادة السياحة والطيران العالمي والندوة الدولية حول تأثير السياحة_على الاقتصاد العالمي!". وهنأ ناشطون وزير السياحة بهذه المناسبة الفريدة من نوعها وقالوا: "فوز اليمن بالجائزة نتاج لجهود مكثفة وعمل دؤوب في المحافل الدولية ومنظمات السياحة العالمية لوزير السياحة. إنجاز يشكر عليه في هذا الوقت الصعب الذي يمر به الوطن"

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