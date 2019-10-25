الجوف.. مقتل عدد من مسلحي المليشيا بنيران الجيش في جبهة حام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم الجمعة، أثناء محاولتهم التسلل في جبهة حام بمحافظة الجوف.

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وقال رئيس عمليات اللواء 22 مشاة العقيد عبدالسلام بالليل لـموقع “سبتمبر نت”، إن مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، حاولت التسلل في الساعات الأولى من صباح اليوم، باتجاه مواقع الجيش في تبة “قعيطة”، بمديرية المتون.

وذكر العقيد بالليل أن قوات الجيش أحبطت محاولة المليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى.

وأشاد رئيس عمليات اللواء 22 مشاة، بيقظة أبطال الجيش الوطني في الجبهة، مثمنا تضحياتهم في إفشال محاولات المليشيا اليائسة لتحقيق أي تقدم ميداني.