مجلي تبحث مع خليفة توحيد الجهود في بولندا لدعم الحكومة الشرعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

بحثت سفيرة اليمن في وراسو “ميرفت مجلي”، اليوم الجمعة، مع سفير فلسطين وعميد السلك الدبلوماسي العربي في بولندا الدكتور محمود خلفية، توحيد الجهود لدى الجانب البولندي، والتأكيد خلال اللقاءات على ضرورة دعم موقف الحكومة الشرعية في اليمن ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية.

Advertisements

ووفق وكالة "سبأ" شددت السفيرة مجلي على ضرورة اخراج التهديدات التي تمثلها ميلشيا الحوثي المدعومة ايرانياً من اطارها الإقليمي الى اطارها الدولي، خصوصاً مع تهديدها للملاحة في مضيق باب المندب، وتهديد الحياة البيئية في البحر الأحمر من خلال منعها الفريق الاممي من الوصول لخزان صافر في البحر الأحمر والذي قد ينفجر في أي لحظة اذا لم تتم صيانته.

بدوره قال الدكتور خليفة انه سيقوم بالعمل على تكثيف الجهود وتوحيدها خلف هذا الهدف.

وأشار الى ان قضية خزان صافر العائم وكذا المعاناة الإنسانية التي تسببها ميليشيا الحوثي تظهر العقلية التخريبية لتلك الميليشيا ، وأنه يجب العمل بصورة عاجلة للضغط عليهم للسماح بصيانة الخزان ناهيك عن ضرورة انهاء هذا الانقلاب وعودة السلام بين أبناء اليمن الواحد.