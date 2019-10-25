مليشيا الحوثي تواصل خرقها للهدنة الأممية في محافظة الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019 الخليج 365 ـ متابعات جددت مليشيا الحوثي الموالية لإيران، اليوم الجمعة، قصفها لمواقع القوات المشتركة في مديريتي التحيتا، والدريهمي قرب مدينة الحديدة عاصمة المحافظة الساحلية غرب اليمن.

وذكرت مصادر ميدانية أن مليشيا الحوثي قصفت مواقع المشتركة شرق الدريهمي بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة بشكل مكثف. Advertisements كما فتحت المليشيا نيران مدفعياتها ورشاشاتها على مواقع تتمركز فيها القوات المشتركة بالدريهمي. وأفادت المصادر بأن المليشيا استهدفت مواقع المشتركة في المديرية بقذائف الهاون و B10 منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الظهيرة. وتابعت أن المليشيا أطلقت نيران أسلحتها المتوسطة والرشاشة بجانب استخدامها لعيار 23 المضاد للطيران في استهداف تلك المواقع. وتواصلت الخروقات الحوثية الأخيرة مع تواجد لجنة مراقبة دولية، وبعد ساعات فقط من وضع آخر نقطة تهدئة في مدينة الحديدة أمس الأول.

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