بالفيديو.. فتاة مصرية تطالب بتعدد الزوجات: أيه المشكلة لما تتجوزي راجل انتى وصحابك

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عدن - ياسمين التهامي - وجهت فتاة مصرية، رسالة خاصة إلى السيدات المتزوجات، مطالبة بعدم الوقوف في وجه رغبة أزواجهن بالتعدد.

وظهرت في مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل، مؤكدة عدم وجود مبرر لرفض فكرة التعدد من قبل الكثير من السيدات، قائلة «فيها إيه لو جوزك تجوز عليكي .. ايه المشكلة انه يتجوزك انتي وصحباتك».



وأوضحت أن التعدد هو الحل الوحيد للتخلص من عدد الفتيات الأكبر من عدد الشباب «مشكلة العنوسة»، ليحظى الفيديو بانتشار وتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيديو/ فتاة مصرية توجه رسالة إلى النساء المتزوجات. pic.twitter.com/meeiinvLJY — المجلس (@Almajlliss) October 23, 2019

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